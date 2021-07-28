Руководитель сумской команды Сергей Демченко заявил, что желание заниматься футболом в него отбито на ближайшие 20 лет.

"Мы не рассматриваем возможности, а реально снимаемся с Первой лиги. Сейчас готовим все официальные письма.

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Соответственно на матч 2-го тура Первой лиги против Оболони команда не поедет. Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные.

Матч с Металлистом стал последней каплей. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня, но уже все – решение обдуманно и принято. Я прямо сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на осмотр обществу. Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде. Есть независимые от нас моменты, которые мне не нравятся, не украшают украинский футбол.

Какой будет судьба футболистов, тренерского штаба и персонала? Мы выплатим им зарплату за 2 летних месяца, а сами они станут свободными агентами. Нескольких игроков хотят видеть клубы УПЛ.

Вижу ли я себя в футболе? В ближайшие 10 или 20 лет вряд ли", – сказал Демченко в комментарии Tribuna.

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