Очільник сумської команди Сергій Демченко заявив, що бажання займатися футболом у нього відбито на найближчі 20 років.

"Ми не розглядаємо можливості, а реально знімаємося з Першої ліги. Зараз готуємо всі офіційні листи.

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Відповідно на матч 2-го туру Першої ліги проти Оболоні команда не поїде. Ми ліквідуємо всі свої футбольні проекти: дитячі, районні, обласні.

Матч з Металістом став останньою краплею. Воно все накладається, просто так збіглося. Можна сказати, що рішення спонтанне навіть для мене, але вже все – рішення обдумано і прийнято. Я прямо зараз готую офіційний лист, сам його пишу. Виставлю його на огляд суспільству. Я не кажу, що справа лише у суддівстві. У мене були претензії і до своєї команди. Є незалежні від нас моменти, які мені не подобаються, які не прикрашають український футбол.

Якою буде доля футболістів, тренерського штабу і персоналу? Ми виплатимо їм зарплату за 2 літні місяці, а самі вони стануть вільними агентами. Кількох гравців хочуть бачити клуби УПЛ.

Чи бачу я себе у футболі? У найближчі 10 чи 20 років навряд чи", – сказав Демченко у коментарі Tribuna.

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