"Заявлений очень много. Начну с благодарности болельщикам, которые реально пришли поддержать команду. Поблагодарю игроков, которые бились до последнего. Впрочем, как мы видим – сегодня снова было изнасилование украинского футбола. Иначе этот беспредел я назвать не могу, бл**ь. Две красные, пенальти... Сегодня судейский фактор снова был "на высоте".

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Я уже все повторы пересмотрел, теперь пусть они смотрят. Болельщиков не обманешь. Только-что мы разговаривали с финансовым директором. В такой ситуации вкладывать в футбол... Сегодня пришло 5 тысяч болельщиков, хотя у нас, бл**ь, не такой и большой бизнес, заводов-пароходов нету. А нас при 5 тысячах наших болельщиков тупо убивают. Мы к такому не готовы. Завтра будем обращаться в ПФЛ и Комитет арбитров, пусть разбираются.

Понятно, что бренд Металлист, они очень хотят в Премьер-лигу. Так может не надо проводить эту Первую лигу? Пусть их сразу запускают вместо Миная или расширяют до 18 команд. И не убивают здесь другие команды. Я президент, трачу деньги своей семьи на команду. У нас 40 человек работают, 600 человек дают свои деньги. А нас хоронят при своих фанатах.

Будем что-то решать. Снимать команду после первого тура, потому что это не годится. Это не футбол, это изнасилование украинского футбола, повторяю. Если ничего не будем с этим делать и, опустив голову, говорить, что у нас все хорошо, то ничего не изменится. Или мы что-то меняем и движемся вперед, или ничего не делаем и вязнем в болоте. Мы в профессиональном футболе третий сезон, бл**ь, но такого, еще и при домашних трибунах, не было", – заявил Демченко в комментарии каналу "Футбол".

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