В Украине на одну команду стало меньше – боссы сумчан решили не мириться с судейским произволом.

Руководство Альянса приняло решение закрыть клуб и прекратить участие основной команды в Первой лиге, сообщает Meta Ratings.

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Сейчас ведутся переговоры клубного руководства с футболистами о предоставлении им статуса свободных агентов. Ранее ПФЛ на своей странице в социальной сети Instagram подтвердила намерения Альянса сняться с розыгрыша Первой лиги.

Напомним, такой демарш боссов клуба вызван предвзятыми действиями судейской бригады в стартовом матче Альянса с Металлистом. Главный арбитр встречи Александр Омельченко удалил двух игроков сумчан, а также назначил пенальти в их ворота. После игры президент Альянса Сергей Демченко эмоционально прокомментировал поражение своей команды, назвав действия арбитра "убийством" и заявил, что может снять клуб с Первой лиги из-за судейства.

Интересно, что перед футболистами Альянса перед началом сезона была поставлена ​​задача занять место в первой четверке и в переходных матчах побороться за путевку в элитный дивизион.

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