"Сначала Трубина немного трусило": наставник Бенфики рассыпался в комплиментах украинцу после феерии с Брагой
Главный тренер "орлов" Рогер Шмидт поделился мыслями об игре Анатолия Трубина в матче 14-го тура чемпионата Португалии против Браги (1:0).
"Я думаю, что он, очевидно, справился очень хорошо. На последних минутах ему пришлось выложиться на полную в этом противостоянии. Он был уверен в себе, он делает хорошую работу.
Фантастический перформанс Трубина в видеообзоре матча Брага – Бенфика – 0:1
Трубин умеет отдать мяч в нужный момент и нужному партнеру по команде. У него очень хорошие навыки. Трубина сначала немного трясло, но сейчас, благодаря играм, он сильно вырос в Бенфике", – цитирует Шмидта Glorioso1904.
Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за португальцев 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов (еще в 7 поединках отстоял "на ноль").
Бенфика после 14-ти туров лидирует в чемпионате Португалии, опережая Спортинг на 2 очка.
Трубин героически удержал победу для Бенфики, сделал команду лидером и стал лучшим игроком матча