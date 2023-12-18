Главный тренер "орлов" Рогер Шмидт поделился мыслями об игре Анатолия Трубина в матче 14-го тура чемпионата Португалии против Браги (1:0).

"Я думаю, что он, очевидно, справился очень хорошо. На последних минутах ему пришлось выложиться на полную в этом противостоянии. Он был уверен в себе, он делает хорошую работу.

Фантастический перформанс Трубина в видеообзоре матча Брага – Бенфика – 0:1

Трубин умеет отдать мяч в нужный момент и нужному партнеру по команде. У него очень хорошие навыки. Трубина сначала немного трясло, но сейчас, благодаря играм, он сильно вырос в Бенфике", – цитирует Шмидта Glorioso1904.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за португальцев 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов (еще в 7 поединках отстоял "на ноль").

Бенфика после 14-ти туров лидирует в чемпионате Португалии, опережая Спортинг на 2 очка.

Трубин героически удержал победу для Бенфики, сделал команду лидером и стал лучшим игроком матча