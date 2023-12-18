"Спочатку Трубіна трохи трусило": наставник Бенфіки розсипався у компліментах українцю після феєрії з Брагою
Головний тренер "орлів" Рогер Шмідт поділився думками щодо гри Анатолія Трубіна у матчі 14-го туру чемпіонату Португалії проти Браги (1:0).
"Я думаю, що він, очевидно, впорався дуже добре. На останніх хвилинах йому довелося викластися на повну у цьому протистоянні. Він був упевнений у собі, він робить хорошу роботу.
Фантастичний перформанс Трубіна у відеоогляді матчу Брага – Бенфіка – 0:1
Трубін вміє віддати м'яч у потрібний момент та потрібному партнеру по команді. У нього дуже хороші навички. Трубіна спочатку трохи трусило, але зараз, завдяки іграм, він сильно виріс у Бенфіці", – цитує Шмідта Glorioso1904.
Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за португальців 18 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 16 голів (ще у 7 поєдинках відстояв "на нуль").
Бенфіка після 14-ти турів лідирує у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Спортінг на 2 очки.
Трубін героїчно втримав перемогу для Бенфіки, зробив команду лідером і став найкращим гравцем матчу