"Я думаю, що він, очевидно, впорався дуже добре. На останніх хвилинах йому довелося викластися на повну у цьому протистоянні. Він був упевнений у собі, він робить хорошу роботу.

Фантастичний перформанс Трубіна у відеоогляді матчу Брага – Бенфіка – 0:1

Трубін вміє віддати м'яч у потрібний момент та потрібному партнеру по команді. У нього дуже хороші навички. Трубіна спочатку трохи трусило, але зараз, завдяки іграм, він сильно виріс у Бенфіці", – цитує Шмідта Glorioso1904.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за португальців 18 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 16 голів (ще у 7 поєдинках відстояв "на нуль").

Бенфіка після 14-ти турів лідирує у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Спортінг на 2 очки.

Трубін героїчно втримав перемогу для Бенфіки, зробив команду лідером і став найкращим гравцем матчу