"Юве еще раньше мог взять Икарди. Он стабильно забивал бы 20-25 голов за сезон, даже если сейчас у него не все получается с ПСЖ. Он все еще топ-форвард.

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По какой цене? Сначала нужно продать Роналду. Икарди является единственным реальным вариантом для Ювентуса. Холанд и Мбаппе будут выбирать другие клубы. Левандовски или Салах сейчас также не поедут в Турин. Еще можно вспомнить Агуэро, который якобы станет свободным агентом", – приводит слова Кассано Calciomercato.

Добавим, что действующий контракт Икарди с ПСЖ рассчитан до лета 2024-го, цена за Transfermarkt – 55 млн евро.

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