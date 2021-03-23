"Юве ще раніше міг взяти Ікарді. Він стабільно забивав би 20-25 голів за сезон, навіть якщо зараз у нього не все виходить з ПСЖ. Він все ще топ-форвард.

Керівництво Ювентуса визначилося з долею Роналду та Пірло

За яку ціну? Спочатку потрібно продати Роналду. Ікарді є єдиним реальним варіантом для Ювентуса. Холанд та Мбаппе обиратимуть інші клуби. Лєвандовскі чи Салах зараз також не поїдуть у Турин. Ще можна згадати Агуеро, який нібито стане вільним агентом", – наводить слова Кассано Calciomercato.

Додамо, що чинний контракт Ікарді з ПСЖ розрахований до літа 2024-го, ціна за Transfermarkt – 55 млн євро.

Маліновський – зі щитом, Фонсека – на щиті, страшна Баварія, енний рекорд Мессі та флешбек для Шахтаря – огляд вікенду