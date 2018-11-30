"Сначала хаос, потом спокойствие". Английские СМИ хвалят молодежь Арсенала и описывают события перед матчем с Ворсклой

Ворскла разгромно уступила резервному составу Арсенала в Лиге Европы, а перед матчем потеряла преимущество домашнего поля из-за безосновательного переноса поединка в Киев. Как на итог встречи и решение УЕФА реагировала английская пресса – в нашем материале.

Sky Sports: Молодая команда Арсенала легко обеспечила победу в группе

"Джо Виллок забил первый гол за Арсенал, а лондонцы закрыли вопрос о победителе группы E комфортной победой над Ворсклой 3:0.

Тренер полтавчан был в ярости после того, как его команда проиграла матч Арсеналу. Поединок перенесли на 185 миль от Полтавы на столичный НСК Олимпийский, поскольку на части территории Украины ввели военное положение из-за роста уровня политического напряжения с Россией.

Ворскла разгромно уступила резервному составу Арсенала и потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы

Ворскла была недовольна решением УЕФА, а также тем, что официальное подтверждение о проведении матча озвучили только за 6 часов до начала встречи.

Неудобства – технические проблемы с самолетом и поломанный автобус на пути к стадиону – не сбили Арсенал с пути. Голы Эмиля Смита-Роу и Джо Виллока, а также пенальти Аарона Рэмзи принесли победу 0:3 при температуре -10 градусов", – информирует Sky Sports.

Оценки за матч Ворскла – Арсенал от Sky Sports:

Daily Mail: Молодые бойцы Унаи Эмери гарантировали первое место в группе Лиги Европы голами Эмиля Смита-Роу, Аарона Рэмзи и Джо Виллока

"Встрече Лиги Европы предшествовал определенный хаос, однако сам матч получился спокойным. Уверенная молодежь Арсенала наконец-то закончила с полтавскими хлопотами раз и навсегда.

Температура воздуха опустилась до -10 градусов, но команда молодых звезд Арсенала оставалась хладнокровной в ледяных условиях. Несмотря на драму, которая развернулась в течение недели, включая перенос матча от УЕФА в Киев на 210 миль от Полтавы, победа получилась очень легкой.

Оценки за матч Ворскла – Арсенал от Daily Mail:

Ворскла искала оправдание в событиях в течение недели, которые якобы мешали сосредоточиться на подготовке к матчу. Во-первых, украинский парламент ввел военное положение на части территории из-за конфликта с Россией, что побудило УЕФА перенести матч в столицу. Во-вторых, Ворскла жаловалась, что у нее забрали преимущество домашнего поля, ведь они продали 25 тысяч билетов на домашнюю арену, а НСК Олимпийский был почти пустым. Полтавчане даже угрожали не сыграть матч. К счастью, сыграли. Ну, типа того.

В целом это был необычный матч. За пределами Олимпийского было больше украинских солдат, чем настоящих болельщиков. Тем не менее, 500 фанов Арсенала, которые ездили в Украину, остались довольны", – пишет хайповая Daily Mail.

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"Политические проблемы вызвали перенос матча в столицу Киев, но для "канониров" это не имело никакого значения – они привезли победу 3:0 над Ворсклой.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – видео голов и обзор матча

Военное положение не отпугнуло отважных фанов. Болельщики Арсенала совершили путешествие на 2600 миль, чтобы увидеть, как их ослаблена команда легко разбирается с Ворсклой, которая не соответствовала уровню Арсенала.

Они могли остаться дома, но проявили настоящую преданность, не испугались опасной ситуации и холодной погоды", – отдает должное поклонникам Арсенала Mirror.

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"Сначала хаос, потом спокойствие. В течение нервной недели матч, который завершился победой Арсенала, вышел менее драматичным среди всех событий. Команда Эмери продлила победную серию до 18 матчей и, что самое главное, покинула Украину без травм перед дерби Северного Лондона.

УЕФА перенес матч за 200 миль от дома Ворсклы в Киев. Изменение стадиона было поздним и неожиданным, но вышло удобным для Арсенала, как в плане логистики, так и в спортивном. Путешествие стало легче, а атмосфера в Украине приятнее из-за отсутствия поддержки домашней команды на Олимпийском.

Ворскла – Арсенал: почему ситуация с переносом матча это полное фиаско для всех сторон

Это был двойной импульс для Арсенала и двойной удар для Ворсклы. Полтавчане серьезно разгневались на УЕФА, который всего лишь за 48 часов до матча нашел достаточно "соображений безопасности", чтобы перенести матч в столицу", – рассказывает журналист Сэм Дин из традиционно адекватного The Telegraph.

The Independent: Почему смена арены матча Ворскла – Арсенал означает, что украинский футбол сделал очередной шаг в политику и в сторону от востока

Авторитетное издание еще до начала встречи выставило материал, в котором рассказывается правда о нынешнем состоянии футбола и околофутбольной жизни в Украине.

В статье речь идет о жизни Ворсклы, значения для клуба Олега Бабаева и его убийство, Революцию Достоинства, кремлевских солдат на востоке Украины, песню фанов "Putin khuilo! La, la, la, la, la, la", а также перекличку ультрас "Слава Украина, Героям слава! ".

Эта статья не касается игры на поле, но обязательная для прочтения – ссылка на оригинал материала.