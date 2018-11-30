"Спершу хаос, потім спокій". Англійські ЗМІ захоплюються молоддю Арсенала й описують дивні події перед матчем з Ворсклою

Ворскла розгромно поступилася резервному складу Арсенала в Лізі Європи, а перед матчем втратила перевагу домашнього поля через безпідставне перенесення поєдинку в Київ. Як на підсумок зустрічі та рішення УЄФА реагувала англійська преса – в нашому матеріалі.

Sky Sports: Молода команда Арсенала легко забезпечила перемогу в групі

"Джо Віллок забив перший гол за Арсенал, а лондонці закрили питання про переможця групи E комфортною перемогою над Ворсклою 3:0.

Тренер полтавців лютував після того, як його команда програла матч Арсеналу. Поєдинок перенесли на 185 миль від Полтави на столичний НСК Олімпійський, оскільки на частині території України запровадили воєнний стан через зростання рівня політичної напруги з Росією.

Ворскла розгромно поступилась резервному складу Арсенала та втратила шанси на вихід з групи Ліги Європи

Ворскла була не задоволена рішенням УЄФА, а також тим, що офіційне підтвердження щодо проведення матчу озвучили лише за 6 годин до початку зустрічі.

Незручності – технічні проблеми з літаком і поламаний автобус на шляху до стадіону – не збили Арсенал з пантелику. Голи Еміля Сміта-Роу та Джо Віллока, а також пенальті Аарона Ремзі принесли перемогу 0:3 при температурі -10 градусів", – інформує Sky Sports.

Оцінки за матч Ворскла – Арсенал від Sky Sports:

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"Зустрічі Ліги Європи передував певний хаос, однак сам матч вийшов спокійним. Впевнена молодь Арсенала нарешті покінчила з полтавським клопотом раз і назавжди.

Температура повітря опустилася до -10 градусів, але команда молодих зірок Арсенала залишалася холоднокровною в крижаних умовах. Попри драму, яка розгорнулася протягом тижня, включаючи перенесення матчу від УЄФА в Київ на 210 миль від Полтави, перемога вийшла дуже легкою.

Оцінки за матч Ворскла – Арсенал від Daily Mail:

Ворскла шукала виправдання в подіях протягом тижня, які нібито заважали зосередитися на підготовці до матчу. По-перше, український парламент ввів воєнний стан на частині території через конфлікт з Росією, що спонукало УЄФА перенести матч у столицю. По-друге, Ворскла скаржилася, що в неї забрали перевагу домашнього поля, адже вони продали 25 тисяч квитків на домашню арену, а НСК Олімпійський був майже порожнім. Полтавці навіть погрожували не зіграти матч. На щастя, зіграли. Ну, типу того.

Загалом це був незвичайний матч. За межами Олімпійського було більше українських солдатів, ніж справжніх вболівальників. Тим не менш, 500 фанів Арсенала, які їздили в Україну, залишилися задоволеними", – пише хайпова Daily Mail.

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"Політичні проблеми спричинили перенесення матчу в столицю Київ, але для "канонірів" це не мало жодного значення – вони привезли перемогу 3:0 над Ворсклою.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Воєнний стан не відлякав відважних фанів. Вболівальники Арсенала здійснили подорож на 2600 миль, щоб побачити, як їхня ослаблена команда легко розбирається з Ворсклою, яка не відповідала рівню Арсенала.

Вони могли залишитися вдома, але проявили справжню відданість, не злякалися небезпечної ситуації та холодної погоди", – віддає належне прихильникам Арсенала Mirror.

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"Спершу хаос, потім спокій. Протягом нервового тижня матч, який завершився перемогою Арсенала, вийшов найменш драматичним серед всіх подій. Команда Емері продовжила переможну серію до 18 матчів і, що найголовніше, покинула Україну без травм перед дербі Північного Лондона.

УЄФА переніс матч за 200 миль від дому Ворскли в Київ. Зміна стадіону була пізньою та неочікуваною, але вийшла зручною для Арсенала, як в плані логістики, так і в спортивному. Подорож стала легшою, а атмосфера в Україні приємнішою через відсутність підтримки домашньої команди на Олімпійському.

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Це був подвійний імпульс для Арсенала та подвійний удар для Ворскли. Полтавці серйозно розгнівалися на УЄФА, який всього лиш за 48 годин до матчу знайшов достатньо "міркувань безпеки", щоб перенести матч в столицю", – розповідає журналіст Сем Дін із традиційно адекватного The Telegraph.

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Авторитетне видання ще до початку зустрічі виставило матеріал, в якому розповідається правда про нинішній стан футболу і навколофутбольного життя в Україні.

У статті йдеться про життя Ворскли, значення для клубу Олега Бабаєва та його вбивство, Революцію Гідності, кремлівських вояків на сході України, пісню фанів "Putin khuilo! La, la, la, la, la, la", а також перегукування ультрас "Слава Україні, Героям слава!".

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