Ворскла – Арсенал: почему ситуация с переносом матча это полное фиаско для всех сторон

Даже фанаты Арсенала не понимают действий УЕФА с переносом игры Лиги Европы против Ворсклы в Киев. Однако полное непонимание вызывают и действия всех заинтересованных сторон.

Самое печальное, что эта ситуация может удивить разве тех, кто не знает, что такое Football Leaks. Рассекреченные документы, правдивость которых в УЕФА не отрицают, свидетельствуют об одном - в европейском футбольном мире все равны, но есть те, кто равнее других. Давайте просто начнем с банальной хронологии, в которой невозможно понять логику. Понедельник, 26 ноября: УЕФА заверил, что матч Ворскла - Арсенал пройдет в Полтаве даже несмотря на потенциальное введение военного положения. Интересно, что на момент того комментария его планировали ввести на всей территории Украины, и ничего - Европейский футбольный союз это не смущало. А вот когда ввели на ограниченной территории и Полтаву военное положение не задело, внезапно сильно задумались над безопасностью. Новое решение органов футбольной власти не выдерживает никакой критики, и особенно удивляет, что о нем было сообщено лишь во вторник, 27 ноября, вечером.

В Украине ввели военное положение: как это может повлиять на футбол

Впоследствии стало известно, что Арсенал попросил УЕФА перенести игру, потому что его самолет планировал садиться в Харькове, в котором ввели военное положение только из-за факта близости границы с Россией - боевые действия в этой области не ведется. Мол, как мы, такой суперклуб, будем передвигаться такой опасной территорией. Вдумайтесь, на минуточку. Матч переносят в последний момент и плюют на тысячи своих и чужих фанатов только потому, что у команды назначен рейс в город, где игра даже не будет проходить! Что же мешало прилететь в Киев и потом отправиться самым безопасным путем в Полтаву?

При том, что и в Полтаве прекрасно работает международный аэропорт, куда уже прилетали Спортинг и Карабах. "Канониры" же - далеко не самый бедный клуб из самой богатой лиги мира. А ничего, простая прихоть, на которую УЕФА, конечно же, повелся. Источники российского издания Чемпионат вообще сообщают, что Арсенал еще в сентябре хотел изменить место проведения матча, потому что ему более затруднительно добираться до Полтавы, чем в Киев. Вполне возможно, что сейчас просто использовали формальный повод. Нет, просто объясните, чем Киев безопаснее Полтавы? И там, и там нет военного положения. Даже фанаты Арсенала раскритиковали подобное решение УЕФА. "Проведя ночь в Полтаве, я не увидел никаких проблем в том, чтобы провести здесь матч", - заявил Джон Уильямсон, член комитета Ассоциации независимых фанатов лондонского клуба.

Vorskla Poltava stadium. pic.twitter.com/R7sTVUfr2f — Hillsy-the-Gooner (@TrevorH18852991) 28 листопада 2018 р. Фанат Арсенала наблюдал, как в Полтаве готовятся принимать Арсенал даже после переноса игры Что сделала в этой ситуация Федерация футбола Украины, которая так патриотически заставляла Динамо играть в Мариуполе и даже в европейские суды ходила, чтобы наказать киевский клуб за отказ ехать в прифронтовой город? Просто сухо сообщила о том, что матч перенесен в Киев. При этом Ворскла до последнего пыталась образумить УЕФА, но ФФУ никоим образом не отрапортовала о полной безопасности в стране и Полтаве. Как будто это не матч Лиги Европы, который полтавчане мечтали посетить лично (как-никак клуб с суперименем прибудет), а игра любительского 3-го дивизиона, на которую практически всем, грубо говоря, наплевать. По крайней мере ни одного упоминания о борьбе до последнего за интерес украинского клуба и его фанатов на официальном сайте ФФУ так и не появилось. Как и возмутительных заявлений на Фейсбук-странице от ее руководителя. И что, теперь еще и Шахтер не сыграет с Лионом в Харькове, а Федерация также просто молча опубликует новость с решением УЕФА? Слабо верится, что французы упустят такой шанс и не будут столь же принципиальными, а европейская футбольная власть внезапно прозреет и избавится от приступов паранойи. В последние часы от УЕФА просто появилась информация, что в тесном контакте с ФФУ они делают все возможное, чтобы матч в Киеве состоялся. Ну, спасибо. Менее чем за 24 часа до начала сих пор не известно, будет ли игра со зрителями! Ситуация напоминает полный хаос.

Arsenal fans have criticised UEFA for moving the club's Europa League tie with Vorskla Poltava almost 200 miles from the original venue.https://t.co/pDz33001qu — Sky Sports Football (@SkyFootball) 28 листопада 2018 р.

Ведущие английские СМИ успели рассказать сегодня, что разочарованная ситуацией Ворскла "не гарантирует того, что матч вообще состоится". Либо, вероятно, что состоится при пустых трибунах, так как "Олимпийский не отвечает, сможет ли принять игру". На самом деле полтавский клуб все-таки отправился в Киев. Для него это и финансовый удар (недополучена серьезная сумма из продажи билетов, которую нужно будет возвращать болельщикам, зря тратились и готовили домашнюю арену к матчу года). Фаны действующих бронзовых призеров УПЛ нервничают: им не понравилось и то, как медленно Ворскла реагирует на своих официальных источниках. Прошло около 2-х часов с момента, когда команда отправилась в столицу, до того, как болельщики узнали об окончательном решении на официальных источниках. Это в ситуации, когда каждая минута дорога - до Киева километров 300.





Печально, но это история не о футболе. Она о политике и интересах сильных футбольного мира сего, которые важнее простых болельщиков. Они страдают с обеих сторон (примерно 500 фанатов Арсенала теперь тоже получили серьезные проблемы с доездом), но один суперклуб и одна организация, у которой мнение внезапно меняется на противоположное за 24 часа, решили, что футбол это не для фанов. Может, уже создайте себе закрытую Суперлигу только для элитных команд вместе с УЕФА и не морочьте людям голову?