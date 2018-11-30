Сачко после разгрома от Арсенала: У Полтавы забрали игру десятилетия

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче против Арсенала (0:3).

"Я благодарен каждому полтавчанину, который приехал в Киев. Благодарен каждому жителю Украины, который приехал сюда не только увидеть Арсенал, но и поддержать Ворсклу.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – видео голов и обзор матча

Мы хотели, чтобы ребята играли агрессивно впереди. Но быстрый гол, потом спорный пенальти, и игра в первом тайме была сделана. Проигрывая 0:3 такой команде, как Арсенал, сложно спасти матч.

Изменение места проведения матча? У Полтавы забрали игру десятилетия. Такие сильные клубы к нам еще не приезжали. Было потрачено много средств для того, чтобы достойно встретить Арсенал. Безусловно, это повлияло на команду. Вчера поздно приехали в Киев и находясь внутри команды ...

Трудно настраивать игроков. Мы хотели зацепиться за очки, хотели победить, но Арсенал был выше по уровню, поэтому трудно было это сделать. За сутки все перевернулось. Не хочу сейчас оправдываться, но город много потерял. Тысячи людей хотели увидеть этот матч, но они, к сожалению, не доехали. Думаю, в Полтаве Ворскла продемонстрировала бы игру получше", – цитирует Сачко Sport.ua.

Ворскла разгромно уступила резервному составу Арсенала и потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы