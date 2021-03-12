"Коли Луческу будував систему, завжди в Шахтарі була боротьба за те, хто буде близький до президента, хто буде на нього впливати, доводити якісь рішення. Колись це були три людини, у яких був прямий зв'язок. Це був тренер Луческу, генеральний директор Палкін і Срна як капітан команди.

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Свого часу Луческу прибрали з команди, тому що всі почали ревнувати. Його прибрали, обрізали. Вся система, яка будувалася під нього, а вона будувалася виключно під нього, вона не може існувати з іншою людиною. Палкін вирішив це все очолити і, напевно, правильно зробив як генеральний директор.

Він захотів очолити весь клуб. Але тоді потрібно вгадати з футбольною людиною. Срна виконує функцію людини, яка дивиться з боку на те, що відбувається в команді і доповідає нагору, тому що у нього є прямий контакт.

Думаю, зараз буде серйозна боротьба за те, хто призначить наступного тренера, кого послухає президент Шахтаря – Палкіна або Срну. Якщо Палкіна – то далі буде працювати Боту, будуть грати бразильці. Якщо Срна, а він навряд чи погодиться стати головним тренером, то той буде рекомендувати свого тренера, умовного серба. Той прийде і скаже, що ви накупили футболістів, які мені не підходять, тому треба купити 10 інших футболістів. Срна не буде втручатися, тому що якщо він втрутиться, то буде розділяти відповідальність", – сказав Циганик у коментарі YouTube-каналу "Бомбардир".

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