"Сейчас постепенно в Шахтере происходит то, что происходило в Динамо прежде. Команда Луческу постепенно "умирает". В упадке и система, которую он строил в Шахтере. Это если говорить, в чем глобальная проблема "горняков" сейчас.

Шахтер начал переговоры с Аллегри, – журналист

За результат всегда должен отвечать футбольный человек. Харизматичный, самостоятельный, который знает, чего хочет и куда идет, и ни на что не смотрит.

Срна – идеальный кандидат для того, чтобы возглавить Шахтер. Но ему нужно дать время и не требовать сразу результатов. И тогда хорват сможет построить какую-то свою систему. Но он должен за нее отвечать", – сказал журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, Дарио Срна защищал цвета Шахтера в 2003-2018 годах, сейчас хорват работает в тренерском штабе Луиша Каштру.

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