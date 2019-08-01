Смирный признался, благодаря кому попал в Колос – это игрок Динамо

Полузащитник Колоса Евгений Смирный поделился мыслями о своем переходе в состав новичка УПЛ.

"Попасть в Колос мне помог вратарь Динамо Денис Бойко, который хорошо знаком с Русланом Костышиным. Мне позвонили, клубы договорились между собой. Так и перешел в Колос га год на правах аренды, но Динамо в любой момент имеет право вернуть меня в команду.

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Да, кроме Колоса, был вариант поехать в другую команду но я уже здесь, поэтому не стоит об этом говорить. Сейчас все мысли об этой команде, впереди у нас интересный и сложный сезон, в котором надо достигать своих целей.

Костышин-тренер? Он требователен, эмоциональный. Требует, чтобы на тренировках мы тоже выкладывались на все 100. Если работаешь с полной самоотдачей, претензий нет. У нас в команде хорошая атмосфера", – цитирует Смирного "Команда №1".

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