Смирный роскошным ударом забил дебютный гол Колоса в УПЛ

Полузащитник Колоса Евгений Смирный отметился голом в матче с Мариуполем в рамках первого тура УПЛ.

Хавбек, выступающий за команду с Коваливки на правах аренды из Динамо, при счете 0:1 сумел восстановить равновесие.

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Евгент получил мяч вблизи левого угла штрафной и мощным ударом закрутил его в дальний угол ворот азовцев.

Отметим, что этот мяч стал дебютным в УПЛ как для Смирного, так и для Колоса.