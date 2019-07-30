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Смирный роскошным ударом забил дебютный гол Колоса в УПЛ

20:42 162 Читати українською
Смирный роскошным ударом забил дебютный гол Колоса в УПЛ
Евгений Смирный (справа) / фото: Колос

Полузащитник Колоса Евгений Смирный отметился голом в матче с Мариуполем в рамках первого тура УПЛ.

41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомин 15’
15’ Руслан Фомин
41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко

Хавбек, выступающий за команду с Коваливки на правах аренды из Динамо, при счете 0:1 сумел восстановить равновесие.

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Евгент получил мяч вблизи левого угла штрафной и мощным ударом закрутил его в дальний угол ворот азовцев.

Отметим, что этот мяч стал дебютным в УПЛ как для Смирного, так и для Колоса.

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