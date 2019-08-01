Смирний зізнався, завдяки кому потрапив у Колос – це гравець Динамо

Півзахисник Колоса Євген Смирний поділився думками про свій перехід у стан новачка УПЛ.

"Потрапити у Колос мені допоміг воротар Динамо Денис Бойко, який добре знайомий з Русланом Костишиним. Мені подзвонили, клуби домовилися між собою. Так і перейшов у Колос на рік на правах оренди, але Динамо в будь-який момент має право повернути мене в команду.

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Так, окрім Колоса, був варіант поїхати в іншу команду але я вже тут, тому не варто про це говорити. Зараз всі думки про цю команду, попереду у нас цікавий і складний сезон, в якому треба досягати своїх цілей.

Костишин-тренер? Він вимогливий, емоційний. Вимагає, щоб на тренуваннях ми теж викладалися на всі 100. Якщо працюєш з повною самовіддачею, претензій немає. У нас в команді хороша атмосфера", – цитує Смирного "Команда №1".

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