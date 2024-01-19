– Первым об иске Кучера к СК Днепр-1 написал Игорь Бурбас. Он же сообщал о якобы переходе Русола в Полесье. Почему он так часто упоминает СК Днепр-1 в своих инсайдах?

– Думаю, он выполняет чей-то заказ.

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– Чей?

– Наших конкурентов в борьбе за третье место. Названия клубов произносить нет смысла, их три. Шахтер в моем понимании сейчас вне конкуренции, он первое место не упустит.

– Почему СК Днепр-1 борется не за первое или второе место?

– Борьба за призовые места – это не только медаль на шее, главное – это финансовые поступления в копилку клуба. За первое место в прошлом сезоне мы уже боролись с Шахтером, но получили урок, что пока нам рано думать о чемпионстве. А второе место мы уже занимали, с финансовой стороны оно нам счастья не принесло, – сказал Фридман в комментарии Sport Express.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая лидеру – Кривбассу – по дополнительным показателям. Свой первый поединок весной подопечные Юрия Максимова проведут против Миная (базовая дата – 24 февраля).

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