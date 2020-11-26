Напомним, легендарный аргентинец внезапно ушел из жизни из-за остановки сердца. Марадона недавно перенес операцию по удалению тромба из мозга, после чего находился под наблюдением медицинского персонала у себя дома.

Умер Диего Марадона

Утром 25 ноября (по местному времени) Диего проснулся в собственном доме. Он был бледным и пожаловался на холод. Позавтракав и попив воды, аргентинец сообщил своему племяннику о плохом самочувствии, после чего снова лег в постель. Медсестра, которая ухаживала за Марадоной, вызвала скорую, но на момент прибытия медицинской бригады он уже был мертв.

Марадона умер почти мгновенно. Последними его словами были: "Я плохо себя чувствую", сообщает Mirror со ссылкой на аргентинские СМИ.

Тело легенды забрали в морг на вскрытие для определения окончательной причины смерти. Однако, уже отмечается, что Диего Армандо умер естественной смертью в результате сердечного приступа. Никаких следов насилия нет. В Аргентине уже объявили трехдневный траур из-за смерти культового футболиста.

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