toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Смалийчук призвал Палкина выдвинуть его кандидатуру на пост президента УПЛ

12:55 101 Читати українською
Смалийчук призвал Палкина выдвинуть его кандидатуру на пост президента УПЛ
Олег Смалийчук / фото из соцсетей

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук считает, что мог бы справиться с работой главы украинской Премьер-лиги.

Соответствующий пост Смалийчук оставил на своей странице в Фейсбук. Очевидно, что на эту мысль функционера натолкнуло интервью генерального директора Шахтера Сергея Палкина в программе Великий футбол.

Палкин объяснил, почему Гримм не выполнил свои обещания на посту президента УПЛ

"До карантина мы могли плакать только, когда действительно становилось х***во... Сейчас достаточно просто включить телевизор и через несколько минут слезы сами наворачиваются на глаза... Цитаты самому Богу в уши: "Мы должны заботиться о всей лиге. Все должны понять, что не должно быть так, что один клуб говорит. Мы должны сделать шаг друг к другу".

Телевизор нельзя ослушатся. Поэтому вежливо иду мыть руки, смотрю на себя в зеркало и вдруг там вижу идеальную кандидатуру на пост президента Премьер-лиги... Официально обращаюсь к уважаемому мной Сергею Анатольевичу (Палкину. – примечание) выдвинуть именно мою кандидатуру на эту должность. И, пожалуйста, не говорите, что "мы уже многих перепробовали", – написал Смалийчук.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат

blog_ava
Реал принял окончательное решение по Лунину – жертва вратарского вопроса в Мадриде выбирает АПЛ
10:17
878
Теги
Шахтер Шахтер Сергей Палкин УПЛ Олег Смалийчук
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
49
мин
Вулверхэмптон
22:00
Арсенал
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук