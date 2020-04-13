Смалийчук призвал Палкина выдвинуть его кандидатуру на пост президента УПЛ

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук считает, что мог бы справиться с работой главы украинской Премьер-лиги.

Соответствующий пост Смалийчук оставил на своей странице в Фейсбук. Очевидно, что на эту мысль функционера натолкнуло интервью генерального директора Шахтера Сергея Палкина в программе Великий футбол.

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"До карантина мы могли плакать только, когда действительно становилось х***во... Сейчас достаточно просто включить телевизор и через несколько минут слезы сами наворачиваются на глаза... Цитаты самому Богу в уши: "Мы должны заботиться о всей лиге. Все должны понять, что не должно быть так, что один клуб говорит. Мы должны сделать шаг друг к другу".

Телевизор нельзя ослушатся. Поэтому вежливо иду мыть руки, смотрю на себя в зеркало и вдруг там вижу идеальную кандидатуру на пост президента Премьер-лиги... Официально обращаюсь к уважаемому мной Сергею Анатольевичу (Палкину. – примечание) выдвинуть именно мою кандидатуру на эту должность. И, пожалуйста, не говорите, что "мы уже многих перепробовали", – написал Смалийчук.

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