Палкин объяснил, почему Гримм не выполнил свои обещания на посту президента УПЛ

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин оценил работу Томаса Гримма на посту президента УПЛ.

"Он всегда был открыт к диалогу. В любое время можно было набрать номер, переговорить по любому вопросу. С человеческой точки зрения у меня никаких отрицательных эмоций нет.

Гримм обнародовал три причины, которые не позволили ему реанимировать украинский футбол

Мне кажется, он со своими знаниями и умениями попал к нам не в то время. Он больше менеджер, который готов приходить на механизм, который слаженный. А нам нужен человек, который начнет все с нуля, который будет соприкасаться с нашими украинскими реалиями. Мы ожидали, что у нас будет пул, который мы начнем продавать и зарабатывать нормальные деньги.

Методологически все было построено правильно. Телеправа юридически были в одном месте – в УПЛ. Была приглашена компания, которая занималась тендером для транслятора. Эта компания была иностранной, тендеры провели, выбрали победителя, но на этом все закончилось. Этот путь был выполнен на 30%. С коммерческой точки зрения УПЛ была не столь сильна.

Суркис назвал главное условие для создания единого телепула в УПЛ

Мы должны понимать, что когда проваливается президент УПЛ, проваливается вся лига. В этом мы тоже виноваты. Посещаемость – это не одномоментный проект, пришли и сделали. Это невозможно. Считаю, президенту УПЛ не стоит ставить такую ​​цель. Он должен иметь одну цель – доходность Премьер-лиги. Сегодня нам нужен менеджер, который не будет заниматься самопиаром, не будет искать личной выгоды. А будет выполнять задачи, которые перед ним поставлены. Должен быть менеджер, который будет 24 часа работать над тем, чтобы Премьер-лига становилась богаче", – сказал Палкин в эфире программы Великий футбол.