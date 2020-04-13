toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Палкин объяснил, почему Гримм не выполнил свои обещания на посту президента УПЛ

08:27 45 Читати українською
Палкин объяснил, почему Гримм не выполнил свои обещания на посту президента УПЛ
Сергей Палкин / фото из соцсетей

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин оценил работу Томаса Гримма на посту президента УПЛ.

"Он всегда был открыт к диалогу. В любое время можно было набрать номер, переговорить по любому вопросу. С человеческой точки зрения у меня никаких отрицательных эмоций нет.

Гримм обнародовал три причины, которые не позволили ему реанимировать украинский футбол

Мне кажется, он со своими знаниями и умениями попал к нам не в то время. Он больше менеджер, который готов приходить на механизм, который слаженный. А нам нужен человек, который начнет все с нуля, который будет соприкасаться с нашими украинскими реалиями. Мы ожидали, что у нас будет пул, который мы начнем продавать и зарабатывать нормальные деньги.

Методологически все было построено правильно. Телеправа юридически были в одном месте – в УПЛ. Была приглашена компания, которая занималась тендером для транслятора. Эта компания была иностранной, тендеры провели, выбрали победителя, но на этом все закончилось. Этот путь был выполнен на 30%. С коммерческой точки зрения УПЛ была не столь сильна.

Суркис назвал главное условие для создания единого телепула в УПЛ

Мы должны понимать, что когда проваливается президент УПЛ, проваливается вся лига. В этом мы тоже виноваты. Посещаемость – это не одномоментный проект, пришли и сделали. Это невозможно. Считаю, президенту УПЛ не стоит ставить такую ​​цель. Он должен иметь одну цель – доходность Премьер-лиги. Сегодня нам нужен менеджер, который не будет заниматься самопиаром, не будет искать личной выгоды. А будет выполнять задачи, которые перед ним поставлены. Должен быть менеджер, который будет 24 часа работать над тем, чтобы Премьер-лига становилась богаче", – сказал Палкин в эфире программы Великий футбол.

blog_ava
Сидорчук выделил главную причину неудач Динамо в сезоне 2019/20
00:15
100
Теги
Сергей Палкин УПЛ Томас Гримм
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
39
мин
Вулверхэмптон
22:00
Арсенал
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук