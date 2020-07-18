Смалийчук подготовил ультиматум ради участия Карпат в Первой лиге, – СМИ

Львовские Карпаты продолжают балансировать на грани жизни и смерти, а совладелец клуба Олег Смалийчук желает любой ценой получить место в Первой лиге на новый сезон.

Функционер готов распустить команду, если клуб не допустят к соревнованиям в Первой лиге, сообщает Sport.ua.

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Участие во втором по силе дивизионе в сезоне 2020/21 – единственный вариант, который устроит босса Карпат. Если "львов" не допустят к участию в Первой лиге, то Смалийчук планирует объявить об исчезновении клуба, поскольку не собирается тратить средства на выступления во Второй лиге или в любителях. Если же львовян допустят к старту Первой лиги, то совладелец "зелено-белых" постарается погасить долги клуба, которые составляют ориентировочно 5 млн долларов.

Напомним, Карпаты официально исключили из УПЛ из-за неявки на 2 подряд поединка с Мариуполем.

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