Смалійчук підготував ультиматум задля участі Карпат у Першій лізі, – ЗМІ

Львівські Карпати продовжують балансувати на межі життя і смерті, а власник клубу Олег Смалійчук будь-що прагне отримати місце в Першій лізі на новий сезон.

Функціонер готовий розпустити команду, якщо клуб не допустять до змагань у Першій лізі, повідомляє Sport.ua.

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Участь у другому за силою дивізіоні в сезоні 2020/21 – єдиний варіант, який влаштує боса Карпат. Якщо "левів" не допустять до участі в Першій лізі, то Смалійчук збирається оголосити про зникнення клубу, оскільки не збирається витрачати кошти на виступи в Другій лізі чи в аматорах. Якщо ж львів'ян допустять до старту Першої ліги, то співвласник "зелено-білих" намагатиметься погасити борги клубу, які складають орієнтовно 5 млн доларів.

Нагадаємо, Карпати офіційно виключили з УПЛ через неявку на 2 поспіль поєдинки з Маріуполем.

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