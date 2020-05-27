Смалийчук купил Карпаты у Дыминского, – журналист

Период правления Петра Дыминского в Карпатах близок к своему завершению.

Инсайдом о продаже львовского клуба поделился журналист Роман Бебех.

Смалийчук: Можно работать в футболе, можно работать в цирке, но невозможно работать в футболе, похожем на цирк

"Олег Смалийчук купил у Петра Дыминского львовские Карпаты. Именно фамилия Смалийчук теперь стоит среди конечных бенефицеаров ТЗОВ ПФК Карпаты. Дыминский теперь не имеет отношения к львовскому клубу! Завершается целая эпоха и начинается новая!" – написал Бебех в Twitter.

Напомним, Карпаты принадлежали Диминскому с 2001-го, однако бизнесмен уже более двух лет находился за границей и мог руководить клубом только дистанционно.

"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу