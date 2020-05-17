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Смалийчук: Можно работать в футболе, можно работать в цирке, но невозможно работать в футболе, похожем на цирк

12:18 6 Читати українською
Смалийчук: Можно работать в футболе, можно работать в цирке, но невозможно работать в футболе, похожем на цирк
Олег Смалийчук / Фото из открытых источников

Кандидат на пост президента УПЛ Олег Смалийчук поделился мыслями о монополии Шахтера в украинском футболе.

"Внимательно послушайте последние интервью Сергея Палкина. Сначала он заявляет, что три клуба сами договорятся о телепуле и никакого президента для этого не требуется. Затем Шахтер выдвигает на эту должность своего кандидата, и затем просит всех снять свои кандидатуры.

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А сейчас где-то пошепотились в кулуарах и вообще перенесли выборы. Для полной картины маслом осталось только изнасиловать действующий регламент и оставить всего 12 клубов на следующий сезон. Слушайте, я с уважением отношусь к любой профессии. Можно работать в футболе, можно работать в цирке. Но невозможно работать в футболе, похожем на цирк. Должна быть честная конкуренция, а не монополия одного клуба.

С нетерпением жду, как они сейчас собираются доигрывать, кто куда входит и кто откуда вылетает. Прогнозирую, что это все закончится войной, в которой победителей не будет", – сказал Смалийчук в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, конкурентами Смалийчука за пост станут Михаил Метревели от Шахтера, а также Александр Шевченко, которого поддержали Десна и Львов. Ранее выдвиженец Карпат объявил, что готов в течение года бесплатно работать на благо украинского футбола.

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Теги
футбольные финансы выборы президента УПЛ Шахтер Шахтер Сергей Палкин УПЛ Олег Смалийчук
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