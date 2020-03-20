"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу

У короткому коментарі для "Футбол 24" відомий український агент окреслив сувору реальність, з якою зіткнувся увесь професіональний футбол.

Чемпіонат Європи-2020 перенесений на наступний рік. Призупинені єврокубки і всі національні ліги, крім білоруської. Професіональні клуби вже зараз зазнають великих збитків, які ще тільки належить підрахувати. Тисячі футболістів сидять на карантині, переймаючись своїми солідними контрактами, які, вочевидь, приречені на урізання.

Коронавірус підточує футбольну екосистему, яка будувалася десятиліттями.

– Олеже, у якому стані зараз перебуває європейський футбольний бізнес?

– Бізнес не спить, всі працюють. Хоч і з домівок, але робота ведеться – десятки дзвінків на день і чимало відеоконференцій. Єдина відмінність у порівнянні з минулим роком – мало хто говорить про фінансову складову трансферів, адже ніхто не має розуміння бюджетів клубів на наступний сезон. В основному скаутинг і переговори про спортивну складову та майстерність футболістів.

– Як світова криза вплине на ваш агентський цех?

– Криза для того й існує, щоб відбувся звичайний природній відбір. Термін "виживання найбільш пристосованих" ще ніхто не скасовував. Хтось стане ще сильнішим, а хтось взагалі піде у небуття. Це, до речі, стосується не тільки окремих менеджерів, але й клубів також. Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія. Повірте, зараз керівники умовної Барселони з легкістю помінялись би місцями з керівниками умовних Карпат. Я маю на увазі масштаб проблем у клубах.

– Що б ви порадили українському футбольному ринку?

– Під час будь-якої кризи поради коштують недешево, а я – бізнесмен, як ви розумієте. Єдине, що можу сказати: зараз я не заздрю тим футбольним людям, які вже потирали руки і планували бюджети на наступний сезон із думкою про те, що після Євро-2020 продаватимуть футболістів по 30-40 мільйонів.

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