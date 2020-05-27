Смалійчук купив Карпати у Димінського, – журналіст

Період правління Петра Димінського у Карпатах близький до свого завершення.

Інсайдом щодо продажу львівського клубу поділився журналіст Роман Бебех.

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"Олег Смалійчук купив у Петра Димінського львівські Карпати. Саме прізвище Смалійчука тепер стоїть серед кінцевих бенефіцеарів ТЗОВ ПФК Карпати. Димінський тепер не має стосунку до львівського клубу! Завершується ціла ера і починається нова!" – написав Бебех у Twitter.

Нагадаємо, Карпати належали Димінському з 2001-го, однак бізнесмен вже понад два роки перебував за кордоном і міг керувати клубом лише дистанційно.

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