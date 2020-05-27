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Смалійчук купив Карпати у Димінського, – журналіст

12:43 4365 Читать на русском
Смалійчук купив Карпати у Димінського, – журналіст
Смалійчук і Димінський / Сайт Карпат

Період правління Петра Димінського у Карпатах близький до свого завершення.

Інсайдом щодо продажу львівського клубу поділився журналіст Роман Бебех.

Смалійчук: Можна працювати в футболі, можна працювати в цирку, але неможливо працювати у футболі, схожому на цирк

"Олег Смалійчук купив у Петра Димінського львівські Карпати. Саме прізвище Смалійчука тепер стоїть серед кінцевих бенефіцеарів ТЗОВ ПФК Карпати. Димінський тепер не має стосунку до львівського клубу! Завершується ціла ера і починається нова!" – написав Бебех у Twitter.

Нагадаємо, Карпати належали Димінському з 2001-го, однак бізнесмен вже понад два роки перебував за кордоном і міг керувати клубом лише дистанційно.

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Теги
Роман Бебех Петро Димінський Головне Олег Смалійчук Карпати Карпати
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