Заря в рамках перенесенного матча 6-го тура УПЛ 2023/24 сыграет с Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч Заря – Динамо состоится сегодня, 4 апреля, на стадионе "Левый берег" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на ютуб-канале FootballHub, а также на телеканале 2+2. Игру рассудит Александр Омельченко.

Динамо под руководством Александра Шовковского идет без поражений, выиграв 8 из 9-ти матчей и расписав одну ничью (в результате пенальти на 5-й компенсированной). В частности, три недели назад киевляне переиграли Зарю, хотя и победа имела нюанс – луганчане вышли в полурезервном составе из-за бойкота лидеров. В минувшие же выходные "бело-синие" сокрушили Ворсклу (5:1).

Все это выглядит круто, но на самом деле к футболу столичного гранда возникает немало вопросов. В частности, огромные проблемы с продвижением мяча возникли в матче с Вересом, которому удавалось создавать системное давление на центрхавов Динамо. Определенные трудности возникали и с Черноморцем, а разгром Ворсклы вообще шокировал – киевляне проиграли по касаниями в штрафной (16:25) и ожидаемой остротой (1,4 xT против 1,1)

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Команде без Шепелева и Буяльского сильно не хватало понимания, как располагаться между линиями и проходить компактный блок. Бражко провалился в роли инсайда, Андриевский доказал отсутствие скиллов опорника, а в целом Динамо оставляло много исполнителей в первой фазе атаки. Тренерский штаб по ходу матча перестроился на 4-2-3-1 с Шапаренко в роли десятки, плюс несколько вертикализировал игру – но в целом команде повезло с исполнительским мастерством при первых двух голах, после чего начались воздушные тревоги.

В поединке против Зари такой футбол рискует завершиться потерей очков. А это было бы очень неприятно. У Динамо есть бонус в виде наибольшего количества перенесенных матчей – их аж три, включая сегодняшний. Если выиграть все, можно подняться на первую позицию (или на вторую, если Шахтер торжествует в своих переносах).

Луганчане тоже находятся в ситуации, когда осечка хоть и не критическая, но неприятная. Подопечные Юрия Коваля держатся в четырех зачетных баллах от зоны плей-офф за выживание, имея три несыгранных матча в активе. Учитывая форму нижней четверки, вылететь из УПЛ будет непросто – однако борьба продолжается.

Шансы на выживание в элите кажутся довольно хорошими не только из-за запаса по очкам и проблем других клубов. Заря, несмотря на свои проблемы, продолжает играть в футбол. Да, луганчанам не хватает узнаваемой идеи в атаке – зато команда довольно грамотно работает без мяча, имеет подготовленные стандарты и неплохо адаптируется под условия и соперников. А еще у нее есть Герреро, который сильно выделяется на фоне всей УПЛ.

Что наиболее важно, такой футбол приносит результат. После возобновления сезона команда уступила только Динамо в достойной игре полурезервом, а в матчах с Александрией, Минаем и Металлистом 1925 удалось взять 7 очков. Причем в последних двух случаях было забито по 2 гола (и их могло быть больше).

К сожалению, сразу 6 арендованных футболистов Зари не смогут принять участие во встрече. Наиболее серьезная потеря – это опорник Яцык, а все остальные отстраненные являются игроками ротации. Тем не менее, их отсутствие будет бить по глубине состава, а значит и по физическим ресурсам на тяжелый матч. Именно поэтому Динамо остается фаворитом, несмотря на все нюансы своего футбола.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вантух (под вопросом), Мацапура – Буяльский (под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Не сыграют по другим причинам: Яцик, Боль, Бенедюк, Слесар, Горбач, В. Волошин (Заря; условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Заря – Динамо

Заря: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Жуниньо – Дрышлюк, Башич – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Бражко – Волошин, Андриевский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо безусловным фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Александра Шовковского дают 1.42, а на триумф Зари – аж 8.50. Ничья была оценена коэффициентом 4.90.

Специалисты ожидают на хорошую результативность. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.69, аналогичный тотал меньше – 2.18. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 1.85, а Эдуардо Герреро – на 3.50.