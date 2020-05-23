"Раньше он мне очень нравился": Степаненко назвал сильнейшего украинца, который никогда не играл за Динамо и Шахтер

Полузащитник донецкого клуба Тарас Степаненко поразмыслил о перспективной украинской молодежи.

"Так сразу и не скажу – много ребят хороших. Я бы кого-то из молодых назвал, наверное. Мне в свое время Марьян Швед очень нравился – он сейчас в Селтике играет", – сказал Степаненко в интервью изданию Tribuna.

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Напомним, 22-летний украинец перебрался в шотландский клуб из Карпат в мае 2019-го за 2 млн евро. Контракт Шведа с Селтиком рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Марьяна в 1,2 млн евро.

К слову, украинец не получит "золота" шотландского первенства – для этого следует сыграть хотя бы 25% матчей, а наш легионер вышел на поле лишь однажды.

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