"Чув, що мій друг набрав непогано": Степаненко розповів, хто в Шахтарі має проблеми з вагою

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко визнав, що далеко не всі гравці дотримувалися дієти під час паузи.

Гравець збірної України розкрив секрет свого одноклубника Дентінью.

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"Хто набрав найбільше ваги за час карантину? Це не я. Я рідко вагу набираю. А ось мій друг Дентінью, чув, набрав непогано", – цитує Степаненка Tribuna.

Нагадаємо, Дентінью провів за Шахтар 16 матчів у поточному сезоні, відзначившись двома голами і одним асистом.

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