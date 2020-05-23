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"Чув, що мій друг набрав непогано": Степаненко розповів, хто в Шахтарі має проблеми з вагою

19:37 525 Читать на русском
"Чув, що мій друг набрав непогано": Степаненко розповів, хто в Шахтарі має проблеми з вагою
Тарас Степаненко / Сайт Шахтаря

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко визнав, що далеко не всі гравці дотримувалися дієти під час паузи.

Гравець збірної України розкрив секрет свого одноклубника Дентінью.

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"Хто набрав найбільше ваги за час карантину? Це не я. Я рідко вагу набираю. А ось мій друг Дентінью, чув, набрав непогано", – цитує Степаненка Tribuna.

Нагадаємо, Дентінью провів за Шахтар 16 матчів у поточному сезоні, відзначившись двома голами і одним асистом.

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Теги
Шахтар Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Дентінью Дентінью
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