"Я очень благодарен руководству Зари за то, что снова дали мне возможность почувствовать себя тренером. У меня 32 года именно тренерского стажа. Все идет вперед, поэтому надо иметь хороший, современный тренерский штаб. Новые возможности, новые технологии.

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В плане эмоций – это было невероятно. Общение с игроками, эмоции от матчей – этого не хватает всегда. От этого я не устал. Я буду рад любой должности. Самое главное то, что я работаю в футболе и именно в Заре. Так получилось, что моя самая успешная часть в работе состоялась именно в Заре. Я уже не могу иначе.

Нам удалось выровнять психологическое состояние команды, выйти из пике. Игроки продемонстрировали достойные игры в последних турах осенней части. Да, не сумели взять столько очков, сколько хотелось бы, но есть коллектив, который может добиваться успехов. Не скажу, что я делал это на пустом месте. Возможно, из-за частых поражений было плохое психологическое состояние у ребят. Потенциал у Зари очень высокий.

Буду ли я дальше работать тренером? Это вопрос, прежде всего, к руководству. Я готов работать на любой должности. Скажу откровенно – я получил удовольствие от работы. Силы и опыт есть. Время покажет.

Возможно, нужна, как говорится – свежая кровь. Нужен вектор развития на несколько шагов вперед. Так было всегда. Так было с Вернидубом, когда правильно подобрали тренера. Так было и со Скрипником и Патриком ван Леувеном. То, что произошло сейчас – это сбой. Но он зависел не столько от тренерского штаба, сколько от смены поколений, от смены состава. Не хватило времени на стабилизацию этих процессов", – цитирует Коваля официальный сайт луганчан.

Напомним, после 17-ти туров Заря идет в турнирной таблице УПЛ на 14 строчке, набрав 12 очков (и имеет три игры в запасе).

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