Сегодня, 18 декабря 2023 года, УЕФА в своей штаб-квартире определил пары плей-офф самого престижного еврокубка. Результаты жеребьевки 1/8 ЛЧ 2023/24 смотрите на "Футбол 24"

Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ 2023/24

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR представляет вашему вниманию результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов 2023/24.

Порту – Арсенал

Наполи – Барселона

ПСЖ – Реал Сосьедад

Интер Милан – Атлетико Мадрид

ПСВ Эйндховен – Боруссия Дортмунд

Лацио – Бавария

Копенгаген – Ман Сити

РБ Лейпциг – Реал Мадрид

Онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы – Шахтер ждет соперника в плей-офф

Онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала ЛЧ 2023/24

Копенгаген тоже без вариантов получает Манчестер Сити. Соответственно Реал Мадрид померяется силами с РБ Лейпциг.

Лацио безальтернативно выходит на Баварию.

ПСВ выбирал из 3 соперников. В итоге Боруссия Дортмунд отправляется в Эйндховен.

У Интернационале тоже был большой выбор. Атлетико Мадрид едет в Милан!

У Пари Сен-Жермен было 5 вариантов, и Терри вытащил французам Реал Сосьедад. А могли быть Ман Сити, Бавария, Атлетико или Реал Мадрид!

Наполи из 6 оставшихся потенциальных соперников выходит на Барселону.

Первым Терри вытаскивает Порту, которое не может сыграть лишь против Барсы. Зинченко с Арсеналом может отомстить за Шахтер! Это четвертое двухматчевое противостояние команд, в частности, второе подряд на первой стадии плей-офф. "Канониры" неизменно побеждали "драконов" дома (2:0, 4:0 и 5:0). А вот выезды давались тяжело: ничья и два поражения. Интересно, что предыдущие 4 соперника, которые преодолевали Порту в 1/8 или четвертьфинале, всегда доходили как минимум до финала.

У Челси ну хоть какое-то представительство на жеребьевке. Легенда лондонского клуба Джон Терри будет помогать определять пары 1/8 финала.

Церемония стартовала в 13:00. Донецкий Шахтер вылетел из ЛЧ в Лигу Европы, уступив дважды Порту. Далее из группы "горняков" также пробилась Барселона. В то же время еще двое украинцев продолжают выступления в турнире. Александр Зинченко с лондонским Арсеналом выиграл группу B, в свою очередь Андрей Лунин помог мадридскому Реалу без потерь очков пройти квартет C. Голкипер сборной Украины воспользовался травмами конкурентов (Кепы и Куртуа) и сохраняет шансы на основу. Наибольшее представительство на стадии плей-офф имеет Испания (4 клуба). По 3 делегируют Италия и Германия. АПЛ довольно неожиданно осталась лишь с двумя участниками. Только 3 команды не из топ-5 чемпионатов прошли групповой этап.

Напомним, Манчестер Сити является действующим обладателем трофея. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА разводит команды из одной страны. Также между собой не могут встретиться соперники, которые соревновались в одной группе. Победители квартета попали в когорту сеяных и сыграют против обладателей вторых мест. Первые поединки плей-офф состоятся 13/14/20/21 февраля 2024 года.﻿ Ответные матчи растянуты также на 4 дня: 5/6/12/13 марта. Финал ЛЧ 2024 года примет Лондон, стадион Уэмбли. Поединок запланирован на 1 июня 2024 года.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR. HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Сеяные

Манчестер Сити (ENG)

Арсенал (ENG)

Атлетико (ESP)

Реал Мадрид (ESP)

Барселона (ESP)

Реал Сосьедад (ESP)

Бавария (GER)

Боруссия Дортмунд (GER)

Несеяные

Интер (ITA)

Копенгаген (DEN)

Лацио (ITA)

РБ Лейпциг (GER)

Наполи (ITA)

ПСВ (NED)

ПСЖ (FRA)

Порту (POR)

Больше Милана, но меньше, чем МЮ – сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов-2023/24