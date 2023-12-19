"Стався збій": наставник Зорі анонсував зміни на тренерському містку луганців
Виконувач обов'язків головного тренера Зорі Юрій Коваль не впевнений, що залишиться біля керма "мужиків".
"Я дуже вдячний керівництву Зорі за те, що знову дали мені змогу відчути себе тренером. В мене 32 роки саме тренерського стажу. Все йде вперед, тому треба мати хороший, сучасний тренерський штаб. Нові можливості, нові технології.
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В плані емоцій – це було неймовірно. Спілкування з гравцями, емоції від матчів – цього не вистачає завжди. Від цього я не втомився. Я буду радий будь-якій посаді. Найголовніше те, що я працюю у футболі і саме в Зорі. Так вийшло, що моя найуспішніша частина в роботі відбулась саме в Зорі. Я вже не можу інакше.
Нам вдалося вирівняти психологічний стан команди, вийти з піке. Гравці продемонстрували достойні ігри в останніх турах осінньої частини. Так, не зуміли взяти стільки очок, скільки хотілося б, але є колектив, який може досягати успіхів. Не скажу, що я робив це на порожньому місці. Можливо, через часті поразки був поганий психологічний стан у хлопців. Потенціал у Зорі дуже високий.
Чи буду я далі працювати тренером? Це питання, перш за все, до керівництва. Я готовий працювати на будь-якій посаді. Скажу відверто – я отримав задоволення від роботи. Сили та досвід є. Час покаже.
Можливо, потрібна, як то кажуть – свіжа кров. Потрібен вектор розвитку на декілька кроків вперед. Так було завжди. Так було з Вернидубом, коли вірно підібрали тренера. Так було й зі Скрипником та Патріком ван Леувеном. Те, що відбулося зараз – це збій. Але він залежав не скільки від тренерського штабу, а скільки від зміни поколінь, від зміни складу. Не вистачило часу на стабілізацію цих процесів", – цитує Коваля офіційний сайт луганців.
Нагадаємо, після 17-ти турів Зоря йде у турнірній таблиці УПЛ на 14 сходинці, набравши 12 очок (і має три гри в запасі).
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