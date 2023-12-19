"Я дуже вдячний керівництву Зорі за те, що знову дали мені змогу відчути себе тренером. В мене 32 роки саме тренерського стажу. Все йде вперед, тому треба мати хороший, сучасний тренерський штаб. Нові можливості, нові технології.

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В плані емоцій – це було неймовірно. Спілкування з гравцями, емоції від матчів – цього не вистачає завжди. Від цього я не втомився. Я буду радий будь-якій посаді. Найголовніше те, що я працюю у футболі і саме в Зорі. Так вийшло, що моя найуспішніша частина в роботі відбулась саме в Зорі. Я вже не можу інакше.

Нам вдалося вирівняти психологічний стан команди, вийти з піке. Гравці продемонстрували достойні ігри в останніх турах осінньої частини. Так, не зуміли взяти стільки очок, скільки хотілося б, але є колектив, який може досягати успіхів. Не скажу, що я робив це на порожньому місці. Можливо, через часті поразки був поганий психологічний стан у хлопців. Потенціал у Зорі дуже високий.

Чи буду я далі працювати тренером? Це питання, перш за все, до керівництва. Я готовий працювати на будь-якій посаді. Скажу відверто – я отримав задоволення від роботи. Сили та досвід є. Час покаже.

Можливо, потрібна, як то кажуть – свіжа кров. Потрібен вектор розвитку на декілька кроків вперед. Так було завжди. Так було з Вернидубом, коли вірно підібрали тренера. Так було й зі Скрипником та Патріком ван Леувеном. Те, що відбулося зараз – це збій. Але він залежав не скільки від тренерського штабу, а скільки від зміни поколінь, від зміни складу. Не вистачило часу на стабілізацію цих процесів", – цитує Коваля офіційний сайт луганців.

Нагадаємо, після 17-ти турів Зоря йде у турнірній таблиці УПЛ на 14 сходинці, набравши 12 очок (і має три гри в запасі).

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