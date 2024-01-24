Бывший нападающий Интера Братислава, Металлиста и ряда других клубов Алексей Дерипапа высказался о спарринге братиславского Слована с московским Динамо.

"Трудно приобретать репутацию, но легко вымазать ее в кровь. И это кровь мирных граждан Украины, ведь Россия не соблюдает никаких правил войны. Оккупанты бомбят не военные объекты, а просто стреляют, куда могут попасть, и убивают людей.

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Вчера ракета упала на стадион футбольного клуба и детской академии в столице, повредила стадион Локомотив в Киеве, а в этот же день словаки играют с Динамо (Москва). Но надо быть солидарными в футбольном кругу, а не идти на поводу у прихвостней, которые пытаются уничтожить народ Украины и вернуть СССР-2!

Матч Слована с Динамо (Москва) - это абсолютно недостойный и позорный поступок, который не имеет ничего общего со спортом. Они поддержали российский футбол, который поддерживает российскую армию, то есть, косвенно поддержали преступления оккупантов на нашей земле.

Слован замазался в кровь мирных украинцев, которые погибли от российских ракет. Их же никто не заставлял играть, они сделали это по собственной воле, пытаясь поддержать политику Фицо. Это черное пятно навсегда останется в истории Слована. Неужели словацкое общество и УЕФА не осознают этих простых вещей?" – поделился Дерипапа в интервью Украинскому футболу.

Напомним, чешская Славия заявила, что отказывается от спарринга со Слованом Братислава. Причина -- словацкий клуб ранее провел контрольную игру с московским Динамо.

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