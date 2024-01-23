Братиславский Слован решил запятнать свою репутацию и сыграл спарринг с московским Динамо. Словаки толеруют террористов и, похоже, считают это нормальным.

В конце 90-х за Слован выступал украинский нападающий Сергей Борисенко. 196-сантимтеровый форвард завоевал с братиславской командой золотой дубль и в составе словаков противостоял Челси в еврокубках.

В комментарии Футбол 24 Борисенко, также выступавший за черкасский Днепр, Звезду, Прикарпатье и Кривбасс, рассказал о своем отношении к поступку бывшего клуба.

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"Если откровенно, то я не слышал об этом случае, – говорит Сергей Борисенко. – Времени особенно на это нет, поэтому и не слежу за Слованом. Но если такие вещи происходят, то могу сказать только одно. Приглашаю Слован и московское Динамо сыграть в Киеве. Пусть посмотрят на то, что делает Россия на нашей земле. Думаю, они вполне ощутят все то, что переживают украинцы ежедневно. Слово "ужас", по-видимому, недостаточно описывает российскую агрессию на нашей земле".

"В жизни существуют определенные правила и нормы, которых следует придерживаться. В частности, правила здравого смысла. Я общаюсь с несколькими ребятами из Словакии. Правда, все они не из спортивного мира, но их позиция однозначна – они осуждают Россию. Если пытаться понять поступок Слована, то можно найти только одно оправдание – они не осознают того, что делает Россия. Им кажется это недостаточно серьезным. Для этого стоит просто приехать к нам и увидеть все своими глазами. Тогда вопросов не останется".

"После Слована я выступал за владикавказскую Аланию. У меня нет никаких связей с россиянами, давно их прервал. Только контактирую с узбеками и грузинами, с которыми познакомился в Алании", – заявил Борисенко.

Сейчас экс-футболист живет в родных Черкассах и работает в сфере, не связанной с футболом.

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