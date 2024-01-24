Колишній нападник Інтера Братислава, Металіста та низки інших клубів Олексій Дерипапа висловився про спаринг братиславського Слована з московським Динамо.

"Важко здобувати репутацію, але легко вимастити її в кров. І це кров мирних громадян України, адже Росія не дотримується жодних правил війни. Окупанти бомблять не військові об’єкти, а просто стріляють, куди можуть влучити, і вбивають людей.

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Учора ракета упала на стадіон футбольного клубу та дитячої академії в столиці, пошкодила стадіон Локомотив у Києві, а у цей же день словаки грають з Динамо (Москва). Але ж треба бути солідарними у футбольному колі, а не йти на поводу у посіпак, котрі намагаються знищити народ України і повернути СРСР-2!

Матч Слована з Динамо (Москва) – це абсолютно негідний і ганебний вчинок, який немає нічого спільного зі спортом. Вони підтримали російський футбол, який підтримує російську армію, тобто, опосередковано підтримали злочини окупантів на нашій землі.

Слован замазався в кров мирних українців, які загинули від російських ракет. Їх же ніхто не змушував грати, вони зробили це з власної волі, намагаючись підтримати політику Фіцо. Ця чорна пляма назавжди залишиться в історії Слована. Невже словацьке суспільство й УЄФА не усвідомлюють цих простих речей?" – поділився Дерипапа в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, чеська Славія заявила, що відмовляється від спарингу зі Слованом Братислава. Причина – словацький клуб раніше провів контрольну гру з московським Динамо.

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