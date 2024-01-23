"Самое страшное утро для большой семьи Локо! Очередной акт терроризма от никчемных мразот, не имеющих никаких ценностей.

В результате утренней ракетной атаки по Украине рашисты повредили наш родной Локомотив. Клуб, где каждый день тренируются сотни детей со всех уголков Украины. Место, где, несмторя ни на что, с первого дня войны сплотились все, принимали детей с оккупированных территорий, вкладывали силы, желание, страсть. С первых дней войны объединялись, собирали помощь и вместе сражались за победу!

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Локо потерпел значительные поражения, база разбита. Оперативно на месте работают соответствующие службы, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Самый первый футбольный клуб столицы с выдающейся историей, честными достижениями и победами, который будет праздновать летом свое 105-летие! Сегодня ты крепко выстоял, выстоишь и дальше! Мы все объединены родными цветами.

Тренировочный процесс временно приостановлен, но этот Локомотив не остановит никакая кацапская нечисть! Ведь, кто мы – Локо!!!” – сообщила пресс-служба клуба, прикрепив фото ужасных разрушений.

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