Динамо не собирается иметь дело с клубами, не понимающими преступную сущность России.

Аренда Жерсона Родригеса в братиславский Слован отменена, утверждает журналист Лазар ван Парийс.

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Словаки вели активные переговоры с Динамо, но все изменил скандал на сборах. Руководство Слована согласилось сыграть контрольный матч с Динамо московским. После такой выходки киевляне не хотели усиливать клуб из столицы Словакии.

Напомним, Жерсон перешел в Динамо летом 2019 года за 2 млн евро. В составе "бело-синих" сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины. Последние два сезона Родригес провел в аренде, выступая в чемпионатах Франции (Труа), Турции (Эюпспор, Сивасспор) и Саудовской Аравии (Аль-Вехда). Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 млн евро.

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