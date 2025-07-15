Ливерпуль может включиться в борьбу за Родриго – 24-летнего бразильского форварда Реала. Как сообщил журналист Санти Ауна, "красные" внимательно следят за ситуацией вокруг игрока, и ведущим инициатором интереса выступает главный тренер клуба Арне Слот.

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Слот, который привел Ливерпуль к титулу АПЛ в дебютном сезоне 2024/25, видит в Родриго одного из ключевых исполнителей для дальнейшего развития команды. В последнем сезоне за Реал форвард провел 54 матча, забил 14 голов и сделал 11 ассистов, но остался вне номинации на "Золотой мяч", что, по данным прессы, вызвало разочарование у самого игрока.

Впрочем, переманить Родриго будет непросто. Продажа бразильца может рассматриваться лишь по очень высокой цене – более 100 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро. Контракт игрока с Реалом действует до 2028 года.

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