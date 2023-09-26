"Мы были с Динамо на турнире в Конотопе, и после игры тренеры нас с ребятами поймали в отеле, как мы курили траву. Нас было человек восемь-десять, а отчислили из Динамо только меня и еще одного парня, Олега Бручинского.

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Перед тем, как меня выгнали, помню тогдашний директор академии Александр Ищенко в телефонном разговоре говорил мне, что за мной будут продолжать следить тренеры Динамо, будут ездить на все игры Арсенала и все такое. Мол, это временная ссылка. На практике, ничего такого не было.

Еще и Ищенко мне обещал найти команду. Я ждал месяц или полтора, но так и не дождался от него никакой информации. Зная о моей ситуации, мне позвонил тренер Арсенала Олег Волотек и пригласил в команду. Бручинский, кстати, тогда также со мной перешел в Арсенал", – поделился Казаков в интервью Украинскому футболу.

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