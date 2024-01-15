Реал разбил Барселону в решающем поединке за Суперкубок Испании-2023. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Барселона на "Футбол 24".

Винисиус уже на 10-й минуте оформил дубль – сначала бразилец легко реализовал выход один на один, а затем занес мяч в ворота после прострела Родриго.

Лунин выиграл Суперкубок Испании, устроив шоу сэйвов в Классико – Реал разгромил Барселону, Винисиус оформил хет-трик

Левандовски один мяч отыграл, но до этого Лунин несколько раз спасал Реал от пропущенного гола. Винисиус еще до перерыва оформил хет-трик, реализовав пенальти. А во втором тайме Родриго оформил окончательный счет в игре. Барселона еще и доигрывала в меньшинстве – две желтые получил Араухо.

Таким образом, Лунин завоевал уже 7-й трофей в составе Реала. До этого у украинца уже были победы в Кубке и Суперкубке Испании, Ла Лиге, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.