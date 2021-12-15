"Я очень рад забить гол. Слезы – это результат порыва, продиктованного тем моментом, который мы переживаем.

Дебютная победа Шевченко в видеообзоре матча Дженоа – Салернитана

Это была непростая игра. Я считаю, что эта победа важна не только для прохода в Кубке Италии, но и для восстановления уверенности и чувства собственного достоинства. Надо верить в свои силы и идти по своему пути", – сказал Экубан в эфире Italia1.

Напомним, "грифоны" одержали минимальную победу. Единственный гол в отчетной встрече забил именно Калеб Экубан. Это первый успех Дженоа под руководством Андрея Шевченко.

Дженоа прорвалась в 1/8 финала Кубка, обыграв Салернитану – Шевченко одержал дебютную победу в Италии