"Слезы – это результат порыва": автор победного гола Дженоа объяснил, почему расплакался
Нападающий Дженоа Калеб Экубан прокомментировал победу над Салернитаной (1:0) в 1/16 финала Кубка Италии.
"Я очень рад забить гол. Слезы – это результат порыва, продиктованного тем моментом, который мы переживаем.
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Это была непростая игра. Я считаю, что эта победа важна не только для прохода в Кубке Италии, но и для восстановления уверенности и чувства собственного достоинства. Надо верить в свои силы и идти по своему пути", – сказал Экубан в эфире Italia1.
Напомним, "грифоны" одержали минимальную победу. Единственный гол в отчетной встрече забил именно Калеб Экубан. Это первый успех Дженоа под руководством Андрея Шевченко.
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