"Сльози – це результат пориву": автор переможного гола Дженоа пояснив, чому розплакався
Нападник Дженоа Калеб Екубан прокоментував перемогу над Салернітаною (1:0) в 1/16 фіналу Кубка Італії.
"Я дуже радий забити гол. Сльози – це результат пориву, продиктованого тим моментом, який ми переживаємо.
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Це була непроста гра. Я вважаю, що ця перемога важлива не тільки для проходу далі в Кубку Італії, але й для відновлення впевненості та почуття власної гідності. Треба вірити у свої сили та йти своїм шляхом", – сказав Екубан в ефірі Italia1.
Нагадаємо, "грифони" здобули мінімальну перемогу. Єдиний гол у звітній зустрічі забив саме Калеб Екубан. Це перший успіх Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка.
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