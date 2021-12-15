"Я дуже радий забити гол. Сльози – це результат пориву, продиктованого тим моментом, який ми переживаємо.

Дебютна перемога Шевченка у відеоогляді матчу Дженоа – Салернітана

Це була непроста гра. Я вважаю, що ця перемога важлива не тільки для проходу далі в Кубку Італії, але й для відновлення впевненості та почуття власної гідності. Треба вірити у свої сили та йти своїм шляхом", – сказав Екубан в ефірі Italia1.

Нагадаємо, "грифони" здобули мінімальну перемогу. Єдиний гол у звітній зустрічі забив саме Калеб Екубан. Це перший успіх Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка.

Дженоа прорвалася в 1/8 фіналу Кубка, перегравши Салернітану – Шевченко здобув дебютну перемогу в Італії