"Следующий сезон начался вчера", – Стерлинг запугивает Ливерпуль

Форвард Манчестер Сити Стерлинг считает победу над Ливерпулем (4:0) очень важной для настроения команды.

"Они выглядели великолепно в течение года, мы хотели провести с ними хорошую игру. Мы знали, что отстали от них, порой испытывали разочарование.

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У нас было испытание против действующих чемпионов, чтобы проявить себя, и мы блестяще сделали это. Следующий сезон начался сегодня, и мы прекрасно справились.

Эта команда развивается и меняется. Вы можете видеть зрелость, с которой играет Фил Фоден. Думаю, в будущем у нас будут хорошие игроки", – цитирует Стерлинга Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне Ливерпулю удалось досрочно получить золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. Манчестер Сити отстает на 20 очков.

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