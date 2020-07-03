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"Следующий сезон начался вчера", – Стерлинг запугивает Ливерпуль

3 июля 12:24 - Читати українською
"Следующий сезон начался вчера", – Стерлинг запугивает Ливерпуль
Манчестер Сити – Ливерпуль / Фото ФК Манчестер Сити

Форвард Манчестер Сити Стерлинг считает победу над Ливерпулем (4:0) очень важной для настроения команды.

25’ Кевин де Брюйне
35’ Рахим Стерлинг
45’ Фил Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
25’ Кевин де Брюйне
35’ Рахим Стерлинг
45’ Фил Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Они выглядели великолепно в течение года, мы хотели провести с ними хорошую игру. Мы знали, что отстали от них, порой испытывали разочарование.

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У нас было испытание против действующих чемпионов, чтобы проявить себя, и мы блестяще сделали это. Следующий сезон начался сегодня, и мы прекрасно справились.

Эта команда развивается и меняется. Вы можете видеть зрелость, с которой играет Фил Фоден. Думаю, в будущем у нас будут хорошие игроки", – цитирует Стерлинга Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне Ливерпулю удалось досрочно получить золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. Манчестер Сити отстает на 20 очков.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Ливерпуль Рахим Рахим Стерлинг
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