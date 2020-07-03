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"Наступний сезон розпочався вчора", – Стерлінг залякує Ліверпуль

3 липня 12:24 - Читать на русском
"Наступний сезон розпочався вчора", – Стерлінг залякує Ліверпуль
Манчестер Сіті – Ліверпуль / Фото ФК Манчестер Сіті

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг вважає перемогу над Ліверпулем (4:0) дуже важливою для настрою команди.

25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Вони виглядали чудово протягом року, ми хотіли провести з ними хорошу гру. Ми знали, що відстали від них, часом відчували розчарування.

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У нас було випробування проти діючих чемпіонів, щоб проявити себе, і ми блискуче зробили це. Наступний сезон почався сьогодні, і ми чудово впоралися.

Ця команда розвивається і змінюється. Ви можете бачити зрілість, з якою грає Філ Фоден. Думаю, в майбутньому у нас будуть хороші гравці", – цитує Стерлінга Sky Sports.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ліверпулю вдалось достроково здобути золоті медалі АПЛ, чого мерсисайдцям не вдавалось вже 30 років. Ман Сіті відстає на 20 очок.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті - Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рахім Рахім Стерлінг
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