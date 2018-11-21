Следующий год будет большим, или Фил Джонс и Де Хеа в нашей сборной: реакция соцсетей на матч Украина – Турция

Украина и Турция подписали нулевую мировую в спаринге. Оценку украинской молодежи и другие моменты из соцсетей собрал "Футбол 24".
В матче Украина – Турция ни одна команда не воспользовалась своими голевыми моментами. Эта игра должна была состояться в Днепре, но после странной и непонятной истории турки внезапно получили право сыграть на стадионе, который оказался отнюдь не лучшего качества (именно его состоянием и погодными условиями объясняли необходимость переноса).
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Динамо опубликовало новость об итоге игры с фото своего полузащитника Николая Шапаренко.
Шахтер отметил участие в спаринге своих трех исполнителей: Николай Матвиенко и Виктор Коваленко вышли с первых минут, Сергей Болбат – на замену.
"Молодежь понравилась. Оптимизм точно вселяют. Но, кто бы ни играл, почему всегда такие разные таймы проводим? Причем, то первый, то второй", – хороший вопрос.
Болельщики также отмечают отсутствие страха рисковать у молодежного состава национальной сборной.
"Какая игра! Какое завершения года... Неплохо: 10 из 11 матчей не проиграла Украина в 2018-м. Следующий год будет большим. Меньше товарняков, больше квалификационных матчей. Время сделать выводы из прошлых двух игр и ошибок и идти дальше!" – это уже болельщики главной украинской команды, проживающие в Великобритании.
"Небольшой, но яркий контингент болельщиков Украины оказался на игре в Анталии. Представьте, сколько тысяч предпочли бы матч в Днепре!"
Поле в Турции напомнило одесскому болельщику многострадальный стадион Черноморца.
Журналист Кирилл Крыжановский подсчитал, что за 2017-2018 сборная Украины провела аж 1 (ОДИН) товарищеский матч на своей земле. Для сравнения, за это же время Турция сыграла 6 спарингов на территории своей страны в 4-х разных городах.
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Блогер и болельщик Динамо Михаил Смоловой не согласен с позицией динамовской десятки Шапаренко в сборной Украины (простого центрального полузащитника, а не атакующего): "Кто выигрывает от того, что Шапа играет на 70-75% своих возможностей? В клубе он открывается под передачи из той самой опорной зоны, в которой топчется сейчас".
"4 положительных момента в матче Украина – Турция: дебют Шведа и Миколенко, конструктивная связка в центре поля Зинченко-Макаренко, отличная игра Пластуна, наконец-то мы выходили из-под прессинга в пас, а не через вынос", – еще немного голоса из народа.
Журналист Footballhub Вадим Скичко поражен средним возрастом основы сборной Украины против Турции (чуть более 23 лет), защищает Коваленко, который "не форвард" и критикует Шапаренко из-за потерь.
Фото дня? Александр Караваев наводит сеть на мысли, что он немного Фил Джонс (защитник Манчестер Юнайтед, который часто корчит гримасы на поле). Выкладывается человек даже в спарингах, хехе, по полной.
Продолжая тему аналогий. Андрей Лунин, как другой игрок МЮ Давид Де Хеа, со своим сейвом матча?
"Второй там чуть хуже, но на то есть объективные причины. Темп сник из-за замен. А в первом пытался подобрать правильное слово для описания ощущений. Наибольший отклик вызвал эпитет "банда".
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