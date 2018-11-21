Следующий год будет большим, или Фил Джонс и Де Хеа в нашей сборной: реакция соцсетей на матч Украина – Турция

Украина и Турция подписали нулевую мировую в спаринге. Оценку украинской молодежи и другие моменты из соцсетей собрал "Футбол 24".

В матче Украина – Турция ни одна команда не воспользовалась своими голевыми моментами. Эта игра должна была состояться в Днепре, но после странной и непонятной истории турки внезапно получили право сыграть на стадионе, который оказался отнюдь не лучшего качества (именно его состоянием и погодными условиями объясняли необходимость переноса).

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Динамо опубликовало новость об итоге игры с фото своего полузащитника Николая Шапаренко.

Збірна України у товариському матчі зіграла унічию зі збірною Туреччини (0:0). pic.twitter.com/2HxUvmUkgp — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 20 листопада 2018 р.

Шахтер отметил участие в спаринге своих трех исполнителей: Николай Матвиенко и Виктор Коваленко вышли с первых минут, Сергей Болбат – на замену.

Збірна України в заключному матчі 2018 року зіграла внічию з Туреччиною (0:0).



Участь у товариському поєдинку взяли Микола Матвієнко, Віктор Коваленко та Сергій Болбат.



Дізнайтеся більше: https://t.co/ER40FoOIw6 pic.twitter.com/MMS6nKLXAN — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 20 листопада 2018 р.

"Молодежь понравилась. Оптимизм точно вселяют. Но, кто бы ни играл, почему всегда такие разные таймы проводим? Причем, то первый, то второй", – хороший вопрос.

Молодежь понравилась. Оптимизм точно вселяют. Но, кто бы не играл, почему всегда такие разные таймы проводим? Причём, то первый, то второй. #Украина #збірна — Serhii Malysh (@SergioMalysh) 20 листопада 2018 р.

Болельщики также отмечают отсутствие страха рисковать у молодежного состава национальной сборной.

"Какая игра! Какое завершения года... Неплохо: 10 из 11 матчей не проиграла Украина в 2018-м. Следующий год будет большим. Меньше товарняков, больше квалификационных матчей. Время сделать выводы из прошлых двух игр и ошибок и идти дальше!" – это уже болельщики главной украинской команды, проживающие в Великобритании.

What a game! What a way to end the year... Full Time 0-0! Not bad 10 games out of 11 unbeaten for Ukraine in 2018! Next year will be the big one though! Less friendlies, more qualifiers! Time to learn from the past two matches and the mistakes and move on! #МиЗбірна pic.twitter.com/Gtf4t0VVai — Zorya Londonsk Weekly (@ZoryaLondonsk) 20 листопада 2018 р.

"Небольшой, но яркий контингент болельщиков Украины оказался на игре в Анталии. Представьте, сколько тысяч предпочли бы матч в Днепре!"

A small but colourful contingent of Ukraine fans have turned up for the game in Antalya, imagine how many thousands would have preferred it to be in Dnipro!#МиЗбірна #TurkeyUkraine #ТуреччинаУкраїна #TURUKR — Donetsk Way️ (@DonetskWay2012) 20 листопада 2018 р.

Поле в Турции напомнило одесскому болельщику многострадальный стадион Черноморца.

Поляна в Турции как у нас на Черноморце — FCCO (@1936fcco) 20 листопада 2018 р.

Журналист Кирилл Крыжановский подсчитал, что за 2017-2018 сборная Украины провела аж 1 (ОДИН) товарищеский матч на своей земле. Для сравнения, за это же время Турция сыграла 6 спарингов на территории своей страны в 4-х разных городах.

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Блогер и болельщик Динамо Михаил Смоловой не согласен с позицией динамовской десятки Шапаренко в сборной Украины (простого центрального полузащитника, а не атакующего): "Кто выигрывает от того, что Шапа играет на 70-75% своих возможностей? В клубе он открывается под передачи из той самой опорной зоны, в которой топчется сейчас".

"4 положительных момента в матче Украина – Турция: дебют Шведа и Миколенко, конструктивная связка в центре поля Зинченко-Макаренко, отличная игра Пластуна, наконец-то мы выходили из-под прессинга в пас, а не через вынос", – еще немного голоса из народа.

4 положительных момента в матче Украина – Турция:

1. Дебют Шведа и Миколенко

2. конструктивная связка в центре поля Зинченко-Макаренко

3. отличная игра Пластуна

4. наконец-то мы выходили из под прессинга в пас, а не через вынос — Vlad (@Ukraine_Twi) 20 листопада 2018 р.

Журналист Footballhub Вадим Скичко поражен средним возрастом основы сборной Украины против Турции (чуть более 23 лет), защищает Коваленко, который "не форвард" и критикует Шапаренко из-за потерь.

Середній вік стартового складу збірної України на матч з Туреччиною складає трохи більше 23 років. Вражає — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 20 листопада 2018 р.

він не форвард, тому його нема сенсу сварити. А от у Шапаренка забагато втрат. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 20 листопада 2018 р.

Фото дня? Александр Караваев наводит сеть на мысли, что он немного Фил Джонс (защитник Манчестер Юнайтед, который часто корчит гримасы на поле). Выкладывается человек даже в спарингах, хехе, по полной.

Продолжая тему аналогий. Андрей Лунин, как другой игрок МЮ Давид Де Хеа, со своим сейвом матча?

Лунин очень перспективный вратарь. У него всё впереди. Техника, рефлексы есть. https://t.co/dmmrpW980z — Alex Gramm (@gramm_football) 20 листопада 2018 р.

"Второй там чуть хуже, но на то есть объективные причины. Темп сник из-за замен. А в первом пытался подобрать правильное слово для описания ощущений. Наибольший отклик вызвал эпитет "банда".

Второй тайм чуть похуже, но на то есть ряд обьективных причин. Темп игры в связи с заменами вообще сник. Что приятно, в концовке поднажали.

Ну а в первом тайме все пытался подобрать правильное слово для описания ощущений. И наибольший внутренний отклик вызвал эпитет "банда". — Corvus (@Corvus12501388) 20 листопада 2018 р. При Фоменко сборная чаще выигрывала товарищеские матчи, а сейчас нас можно величать королями товарняков только с иронией. Ничего, главное в официальных не подкачать! Королі товарняків pic.twitter.com/1EUQGXA9ZZ — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) 20 листопада 2018 р. Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко подытожил: "Первый тайм наш второй за турками. Рефери не дал красную и дал вне игры. 0:0 до следующего года, друзья". Первый тайм наш, второй за турками. Рефери не дал красную и дал вне игры 0:0 до следующего года друзья! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 20 листопада 2018 р.

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