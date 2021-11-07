"Дуже сумніваюся, що 37-річний К'єлліні буде у списку трансферних цілей клубу, але для мене він – єдина людина, заради якої новому тренеру "шпор" варто зробити все можливе, щоб переконати його перебратися до Лондона.

Конте: Я прийшов у Тоттенхем для перемог

З погляду негайного вирішення проблеми в обороні краще за нього нікого не знайти. "Шпори" потребують того, щоб хтось узяв на себе роль лідера в обороні. Я багато разів казав, що команда сповнена талантів, але їм справді потрібний лідер, переможець – і К'єлліні відповідає всім цим вимогам.

Його вік? Він не так уже й погано діяв у центрі італійської оборони на Євро. Мені подобається Джорджо, він справжній герой. Навіть якщо він буде в клубі лише рік, максимум два, може змінити це місце.

Він грав під керівництвом Конте в Ювентусі, коли вони все вигравали, тож у них уже склалися добрі відносини. У нього залишився рік за контрактом з Ювентусом, але я спробував би його підписати. А якщо це не вдасться, спробував би придбати його друга Леонардо Бонуччі", – цитує Реднаппа The Sun.

Після 11-ти турів АПЛ Тоттенхем залишається на 9-й сходинці АПЛ з 16-ма пропущеними м'ячами.

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