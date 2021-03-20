Славия подготовила запрос в шотландскую полицию из-за нападения игрока Рейнджерс Глена Камара на защитника Славии Ондржея Куделу, сообщает официальный сайт чешского клуба.

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"Нападение на Куделу было подготовленным и преднамеренным актом. Атака была жестокой и осуществлялась в полную силу с намерением причинить физический вред нашему игроку. В обращении указаны имена людей, которые стали свидетелями инцидента, в том числе представителей УЕФА и тренера Рейнджерс Стивена Джеррарда", – говорится в сообщении.

Напомним, наставник Рейнджерс Стивен Джеррард обвинил Куделу в расизме в адрес его подопечного Глена Камара. Кроме этого, поединок Лиги Европы запомнился грубостью со стороны шотландцев, которые получили две красные карточки. Грязная игра соперника не помешала чехам уверенно обыграть Рейнджерс (2:0) и выйти в 1/4 финала Лиги Европы.

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