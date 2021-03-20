Скандал у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Рейнджерс – Славія може дійти до суду.

Славія підготувала запит до шотландської поліції через напад гравця Рейнджерс Глена Камара на захисника Славії Ондржея Куделу, повідомляє офіційний сайт чеського клубу.

Славія спростувала звинувачення у расизмі – жертва перетворилась у кривдника на очах Джеррарда та представників УЄФА

"Напад на Куделу був підготовленим і навмисним актом. Атака була жорстокою і здійснювалася в повну силу з наміром заподіяти фізичну шкоду нашому гравцеві. У зверненні вказані імена людей, які стали свідками інциденту, зокрема представників УЄФА та тренера Рейнджерс Стівена Джеррарда", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наставник Рейнджерс Стівен Джеррард звинуватив Куделу у расизмі на адресу його підопічного Глена Камара. Окрім цього, поєдинок Ліги Європи запам'ятався грубістю з боку шотландців, які отримали дві червоні картки. Брудна гра суперника не завадила чехам впевнено обіграти Рейнджерс (2:0) та вийти до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи: Манчестер Юнайтед вибив Мілан, Славія покарала грубий Рейнджерс, Аякс не мав проблем з Янг Бойз