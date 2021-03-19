"Славия решительно отвергает отвратительные обвинения в расизме в адрес одного из капитанов команды Ондржея Куделы. Славия – это международный клуб, в основе которого – уважение к нашим соперникам и взаимное уважение ко всем народам и культурам.

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После одного из грубых фолов Ондржей Кудела обратился к одному из игроков Рейнджерс. "Я сказал ему:" Ты долбаный парень" (You f**king guy – прим.). Это было сказано на эмоциях, но я категорически отрицаю, что в этих словах было что-то расистское".

Игроки Славии столкнулись с беспрецедентно грубой игрой соперников. В новейшей истории еврокубков они никогда не видели подобного ни в одном матче, в котором участвовали. Многие жесткие фолы привели к травмам наших футболистов. Вратарь Ондржей Коларж попал в больницу с десятью швами на голове.

После окончания игры нашу команду не пустили в раздевалку. На Куделу напал Камара, который ударил его кулаком в голову на глазах Стивена Джеррарда. Даже присутствующие на месте происшествия представители УЕФА были шокированы таким поведением. Сейчас команда в безопасности, ее сопровождает шотландская полиция", – говорится в сообщении на официальном сайте Славии.

Напомним, наставник Рейнджерс Стивен Джеррард обвинил Куделу в расизме в адрес его подопечного Глена Камары. Кроме этого, поединок Лиги Европы запомнился грубостью со стороны шотландцев, которые получили две красные карточки. Грязная игра соперника не помешала чехам уверенно обыграть Рейнджерс (2:0) и выйти в 1/4 финала Лиги Европы.

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